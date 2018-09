Seniorin Gunda (79) Mit Dackel und Dreirad: Münchnerin fährt bis nach Rügen

Der Kauf des Dreirads mit E-Motor bringt der Rentnerin ihre Lebensfreude und Mobilität zurück. Und sie fällt eine gewagte Entscheidung: Sie will mit dem Easy Rider von München bis nach Rügen fahren, eine Fahrstrecke von über 1.000 Kilometern. Am 21. August 2009 ist es tatsächlich so weit: Zusammen mit ihrem Dackel Sauser macht Gunda Krauss sich auf den Weg ans andere Ende von Deutschland.