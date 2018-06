Senioren in Höfen umgebracht Prozessbeginn in München: Ein Doppelmord aus Habgier

So soll es sich abgespielt haben: In der Nacht vom 22. zum 23. Februar 2017 sind die drei Männer nach Überzeugung der Ermittler in das Anwesen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingedrungen. Sie hofften wohl, dass Luise S. alleine in dem Haus sein würde. Doch die 76-Jährige hatte Besuch von Bekannten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen: einem Mann und einer Frau.