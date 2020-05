Senior oder Junior? "M.O.M. - Milf oder Missy": Das steckt hinter der neuen Datingshow

Die Männer

Bei den beiden Männern handelt es sich um Marko (28), Personal Trainer aus München, und Felix (57), Architekt aus Berlin. Marko, der Junior, möchte in dem Format "definitiv die Frau meines Leben kennenlernen", wie er auf der Instagram-Seite der Show verrät. Er wird in einem Zelt-Camp am Strand die Kandidatinnen kennenlernen. Felix, der Senior, ist erfolgreicher Unternehmer und kann seiner Partnerin jeden Luxus bieten. In Mexiko wird er dementsprechend die Damen in einer geräumigen Villa begrüßen. "Ein junger Mann muss mir nicht zeigen, wie es geht", lautet seine Kampfansage.