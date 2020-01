An dieser besonderen Stelle vor dem Sendlinger Tor befanden sich 1822 noch die königlichen Gemüsegärten. 1902 charakterisierte den Stadtplatz ein Rondell, um das die Trambahn fuhr. In der Nachkriegszeit zog Piano Hirsch ein: "Klavier Hirsch" steht noch heute in großen Lettern an dem Gebäude gegenüber der evangelischen Kirche St. Matthäus am Rand des Nussbaumparks.