Sender war chancenlos Triumph über ProSieben: Joko und Klaas gehen wieder auf Sendung

Angstgegner: Wasser

Schon vor Beginn des "großen ProSieben-Schwammspektakels" hatte Heufer-Umlauf seine Bedenken. Wasser scheint nicht gerade das Element der beiden Moderatoren zu sein. Und so kam es, dass sie die Herausforderung, mit Schwammanzügen 40 Liter Wasser durch einen Parcours zu transportieren, nicht meistern konnten. In Spiel fünf mussten sie sich dem Sender geschlagen geben.

Es folgten bessere Zeiten. In Spiel sechs namens "Sneaky Ninja" traten die beiden gegen Simon Gosejohann (43) und Palina Rojinski (34) an. Wer konnte sich besser und vor allem vom Gegner ungesehen an den Buzzer heranschleichen? Die Antwort: Winterscheidt und Heufer-Umlauf. Dank fünf gewonnener Spiele hatten die beiden im darauffolgenden Finale einen ganz klaren Vorteil.

Sie reißen Mauern ein

Sieben Mauern galt es innerhalb von acht Minuten zu bezwingen. Ob obendrüber oder mittendurch, Hauptsache Winterscheidt und Heufer-Umlauf betätigten am Ende den Buzzer zum Sieg. Und es gelang ihnen. Mit einem erlösenden Schlag bezwangen sie ihren Arbeitgeber und erspielten sich wie schon in Show eins 15 Minuten Live-Sendezeit. Diese erhalten sie am morgigen Mittwoch (19. Juni) um 20:15 Uhr auf ProSieben. Worauf sich die Fans freuen können? "Danach steht kein Stein mehr auf dem anderen", versprach Heufer-Umlauf noch während der Sendung.