Sender sammelt Ideen "Roseanne": Wird Darlene die zentrale Figur der Spin-off-Serie?

US-Schauspielerin Sara Gilbert (43, "The Talk") könnte die zentrale Figur in der Entwicklung einer Spin-off-Serie für das in dieser Woche abgesetzte Erfolgsformat "Roseanne" (1988-1997, 2018) werden. Seit 1988 spielte sie darin die zweitgeborene Tochter Darlene des Ehepaares Roseanne (Roseanne Barr, 65) und Dan Conner (John Goodman, 65). Wie "TMZ" meldet, soll der US-Sender ABC diese Version aktuell prüfen.