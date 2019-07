Sender reagiert auf Fan-Petition "Game of Thrones": Es gibt kein Remake der letzten Staffel

Ein Prequel der Serie ist bereits in Arbeit. Eine Pilotfolge soll in Irland gedreht worden sein und das Material sehe "wirklich gut" aus, erklärte Bloys Medienberichten zufolge. In der Serie, die Jahrtausende vor dem Original spielt, wird Naomi Watts (50) zu sehen sein. Auf die Frage, ob die teilweise negativen Reaktionen auf das "Game of Thrones"-Finale Einfluss auf das Prequel haben, antwortete Bloys: "Überhaupt nicht."