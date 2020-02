Sender plante weiter mit ihm Jürgen Klinsmann hört als Fußball-Experte bei RTL auf

Sender plante weiter mit ihm

Eigentlich hatte der Sender den Welt- und Europameister auch für die kommenden DFB-Spiele - 26. März gegen Spanien, 31. März gegen Italien - als Experten eingeplant, wie es weiter heißt. Eine vertragliche Verpflichtung bestehe allerdings nicht mehr. Im vergangenen Jahr kam Klinsmann als Fußball-Experte in allen zehn Spielen der DFB-Elf zum Einsatz. Seine Premiere an der Seite von Moderator Florian König (52) feierte er am 20. März 2019 beim Freundschaftsländerspiel gegen Serbien in Wolfsburg.