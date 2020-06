Sender entschuldigt sich "Schlag den Star": Geschmackloser Spruch überschattet Sieg von Meis

Mit Kettenfahrzeugen sollten Becker und Meis bei "Tinger" so schnell wie möglich Runden durch den Matsch drehen. Lilly Becker, die übrigens "#blacklivesmatter" auf ihre Arme geschrieben hatte, erklärte unter ihrem beschlagenem Helm: "I can't see" ("Ich kann nichts sehen"), woraufhin Ringguth sagte: "Nicht 'I can't breathe', sondern 'I' can't see'..." - "Ich kann nicht atmen" waren die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd, der gestorben war, nachdem ein US-Polizist sein Knie mehrere Minuten lang auf dessen Hals drückte.