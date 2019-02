Sender AMC macht es offiziell "The Walking Dead": Die Zombies schlurfen in eine 10. Staffel

Somit behält die Endzeit-Serie also die hohe Schlagzahl der bisherigen Staffeln bei, auch wenn sinkende Einschaltquoten zuletzt eine gewisse Übersättigung bei einigen Fans andeuteten. Staffel zehn wird außerdem die erste komplette Staffel sein, in der Hauptdarsteller Andrew Lincoln (45) nicht mehr zu sehen sein wird. Der Rick-Grimes-Darsteller schied Anfang der aktuellen Season aus der Serie, soll aber laut AMC in mehreren "Walking Dead"-Filmen noch einmal in seine Paraderolle schlüpfen.