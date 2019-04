Sender ändern ihr Programm Diese Filme laufen zu Ehren von Hannelore Elsner im TV

"Alles auf Zucker" und "Ferien vom Leben"

Das Erste zeigt am heutigen Dienstag, den 23. April, um 23 Uhr den Film "Alles auf Zucker". Die Komödie, in der Hannelore Elsner an der Seite von Henry Hübchen und Elena Uhlig zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 2004.