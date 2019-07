Seltenes, öffentliches Statement Jake Gyllenhaal: Das hat er an Heath Ledger geliebt

Schauspieler Heath Ledger (1979-2008) hat trotz seines frühen Todes einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dazu tragen vor allem seine Filme bei, wie "Brokeback Mountain" (2005). Das Drama über zwei homosexuelle Cowboys von Regisseur Ang Lee (64) hat 2006 drei Oscars gewonnen. Ledger war zudem als "Bester Hauptdarsteller" nominiert, sein Co-Star und Freund Jake Gyllenhaal (38) als "Bester Nebendarsteller". In der Öffentlichkeit äußert sich Gyllenhaal so gut wie nie zu Ledger. In der US-Sendung "Sunday Today with Willie Geist" hat er nun eine seltene Ausnahme gemacht.