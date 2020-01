Seltenes Interview Irina Shayk spricht erstmals über ihr Leben ohne Bradley Cooper

Es scheint nicht leicht zu sein

Sie schätzt die Zeit, die sie mit Cooper verbracht hat. Ohne "B", wie sie ihn nennt, zu leben, sei eine ganz neue, fremde Erfahrung und gewiss nicht immer einfach, denn Shayk habe sowohl als Model als auch als Mutter einen vollen Terminkalender. "Glauben Sie mir, es gibt Tage, an denen ich aufwache und denke: 'Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich breche zusammen'", gesteht die 34-Jährige, die vornehmlich in New York lebt, während Cooper seinen Lebensmittelpunkt in Los Angeles hat.