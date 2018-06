Seltener Pärchen-Auftritt in Paris Steffi Graf und Andre Agassi: Verliebt wie am ersten Tag

Gemeinsame Fotos vom roten Teppich haben bei den ehemaligen Tennis-Profis Steffi Graf (48) und Andre Agassi (48) Seltenheitswert. Doch am Wochenende strahlte das Ehepaar bei einer Gala-Veranstaltung in Paris gemeinsam in die Kameras und zeigte sich dabei verliebt wie am ersten Tag: Händchenhalten und andere liebevolle Gesten inklusive. Andre Agassi geriet über den Ausflug in die Stadt der Liebe regelrecht ins Schwärmen...