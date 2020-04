Seltener Einblick Clueso führte eine offene Beziehung

In der Speisekammer eingesungen

Eingesungen hat Clueso den Song wegen der Corona-Krise allerdings nicht im Tonstudio, sondern bei sich in der Speisekammer, in der er sich aus "Lärmschutzgründen ein Mini-Studio" eingerichtet hatte. Und obwohl er in seiner improvisierten Gesangskabine "echt auch laut ausprobiert" habe, habe sich keiner der Nachbarn beschwert, so Clueso. Lange mussten seine Nachbarn den "Lärm" ohnehin nicht ertragen. Mittlerweile ist der Musiker in ein Studio eingezogen, um weiter an seinem neuen Album zu arbeiten.