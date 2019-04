Seltener Baum Miley Cyrus hat Ärger mit Umweltschützern

Mit diesem Shitstorm hat Miley Cyrus (26, "Malibu") sicherlich nicht gerechnet. Auf Instagram postete die Sängerin nichts ahnend ein Bild, das sie auf einem Baum sitzend zeigt. Von oben herab schaut sie in lächelnd in die Kamera und schreibt dazu: "Ich schaue auf all das kleinliche Drama herunter". Doch in den Kommentaren laufen ihre Fans Sturm. Der Grund: Cyrus posiert auf einem sehr empfindlichen Baum.