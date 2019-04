Selten offenes Interview Eva Mendes: Erst durch Ryan Gosling entstand ihr Kinderwunsch

Von heute auf morgen hat aber auch Gosling nicht den Kinderwunsch in ihr geweckt. Immerhin sind sie bereits seit 2011 ein Paar, der erste Nachwuchs erblickte aber erst 2014 das Licht der Welt. Kennengelernt hatten sie sich am Set des gemeinsamen Filmes "The Place Beyond the Pines", zuvor war Mendes rund acht Jahre lang in einer Beziehung mit dem Filmemacher George Augusto.