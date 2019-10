Selbstvertrauen kehrt zurück Kylie Jenner empfindet Dehnungsstreifen als "kleines Geschenk"

Dann wurde Jenner noch persönlicher. Auf die Fragen, an welchen Körperstellen sie während der Schwangerschaft mit Dehnungsstreifen zu kämpfen hatte und wie sie diese wieder losgeworden sei, hatte die 22-Jährige folgende Antwort parat: "An meinen Brüsten, am Hintern und den Oberschenkeln." Verabschiedet habe sie sich von den Dehnungsstreifen allerdings nie. "Ich bin sie nicht losgeworden", schrieb Jenner. Stattdessen habe sie sie "als kleines Geschenk von Stormi akzeptiert".