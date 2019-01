"Selbstreflexion und Herausforderungen" Nach monatelanger Pause meldet sich Selena Gomez zurück

Gomez hatte im vergangenen September angekündigt, dass sie eine Pause von den sozialen Medien einlege, um "einen Schritt zurückzutreten und in der Gegenwart und für den Moment zu leben". "Negative Kommentare können die Gefühle eines jeden verletzen", sagte sie außerdem. Im Oktober musste sich Gomez laut Medienberichten angeblich zweimal in stationäre Behandlung begeben. Beide Male wegen einer niedrigen Anzahl weißer Blutkörperchen, was eine Nebenwirkung bei Nierentransplantationspatienten sein kann. Einer solchen musste sich die Künstlerin wegen ihrer Autoimmunerkrankung Lupus vor einem Jahr unterziehen.