Selbstmordgefahr? East-17-Star Brian Harvey nach verstörendem Live-Video festgenommen

Brian Harvey (44), ehemaliger Star der 90er-Jahre-Boyband East 17 ("Stay Another Day"), ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Osten Londons offenbar vorübergehend festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik überstellt worden. Wie unter anderem die Zeitung "The Sun" meldet, habe Harvey in mehreren Live-Videos im Internet damit gedroht, sich selbst etwas anzutun. Außerdem habe er Hass-Botschaften verbreitet. Mittlerweile wurden die Aufnahmen gelöscht.