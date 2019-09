Abschied von Robben und Ribéry "etwas Besonderes"

Lewandowski verlängerte Ende August seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2023. Im Interview spricht der Pole auch über ein mögliches Karriereende in München und blickt dabei auf den Abschied von Arjen Robben und Franck Ribéry zurück: "In diesem Verein so verabschiedet zu werden, ist definitiv ein Traum von mir. Ich denke zwar noch nicht an einen Abschied, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der Verabschiedung von den beiden fast Tränen in den Augen hatte. Das habe ich richtig gemerkt", erzählt der Stürmer und fügt an: "Das mitzuerleben, war nicht nur ein schöner Moment für Ribéry und Robben, sondern auch für uns Mitspieler. So einen schönen Abschied zu haben, ist etwas Besonderes."