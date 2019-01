In der Rückrunde könnten die Bayern seine Tore gut gebrauchen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund, im Februar und März stehen zudem die Achtelfinal-Kracher gegen den FC Liverpool an. Was Goretzka dazu meint? Gerade in großen Spielen, sagte er, sehe er sich "auf dem Platz". Ein Selbstbewusstsein ganz getreu dem Motto "Mia san mia" eben.