München - Es sind Zeiten, in denen viele Menschen tief in sich hineinhören. Die Ablenkung von außen ist durch Ausgangsbeschränkungen abgeschirmt. Einige nutzen diese Zwangspause, um sich ganz genau zu überlegen, was sie wirklich wollen – auch in Bereichen, die man im hektischen Alltag gerne weit weg schiebt: Krankheit, Unfälle oder gar den Tod.