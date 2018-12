SEK-Einsatz in der Nacht Messerangriff in Waldkraiburg: Mann festgenommen!

Waldkraiburg - Großalarm in der Nacht von Sonntag auf Montag in Waldkraiburg (Lkr. Mühldorf am Inn). In einer Wohnung in der Straße Am Kalander soll ein Mann gegen Mitternacht mit einem Messer auf eine Frau eingestochen haben. Mit schweren Gesichts- und Armverletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.