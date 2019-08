Seither nicht mehr gestritten Shannen Doherty: Der Krebs festigte ihre Liebe zu Ehemann Kurt

Zwar stellt die 48-Jährige auch klar: "Es ist nicht so, als wäre unsere Ehe zuvor nicht schon gut gewesen." Doch habe es immer wieder Situationen gegeben, in denen sie sich beide als Sturköpfe erwiesen haben. Doch statt die Probleme anzusprechen und zu lösen, hätten sie dann immer "für einige Tage nicht miteinander geredet." Das habe sich inzwischen grundlegend geändert. So würden sie nun keine einzige Nacht mehr zulassen, in der sie wütend aufeinander ins Bett gehen. "Das letzte Mal, als wir uns gestritten haben, war vor dem Krebs."