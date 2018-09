Seitenwechsel, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt, Anwaltserie

Ada (Anna Fischer) hat eine Mandantin an Land gezogen: die polnische Pflegerin Alina Rudenko (Liudmyla Vasylieva). Ihr wird vorgeworfen, einem pflegebedürftigen alten Mann, der an Parkinson leidet, eine Überdosis an Medikamenten verabreicht zu haben. Alinas Patient, Robert Sander, der Senior-Chef einer Firma, die auf Türklinken spezialisiert ist, liegt im Koma. Geht es um fahrlässige Körperverletzung oder handelt es sich gar um einen Mordversuch? Waren sein Sohn Philipp (Thomas Lawinky) und seine Schwiegertochter Uta Sander (Bettina Engelhardt) durch die Pflegesituation überfordert und wussten sich nicht anders zu helfen?