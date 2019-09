Seitenhieb via Twitter So raffiniert wehrt sich Greta Thunberg gegen Donald Trump

"Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen", schrieb Trump zu einem Link eines Videos der wütenden Rede Thunbergs. Zwar würdigte die Schwedin den US-Präsidenten keines Wortes, trotzdem machte sie ebenfalls via Twitter klar, was sie von seinem Tweet hält. In ihrer Profilbeschreibung bezeichnet sie sich nun als "ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wundervolle Zukunft freut".