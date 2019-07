Seitenhieb gegen Sarah Jessica Parker Nie wieder "Sex and the City": Kim Cattrall legt nach

Und wie reagierte Parker darauf? Sie bezog im April 2018 im Interview mit "Vulture" Stellung. "Es gibt keinen Zickenkrieg, es gab noch nie einen Zickenkrieg", sagte sie damals. "Ich habe Kims Arbeit immer geschätzt und war immer dankbar über ihre Beiträge", so Parkers gegensätzliche Einstellung.

"Sarah Jessica Parker ist die Nummer eins"

Dass die Seriendarstellerinnen nur vor der Kamera dicke Freundinnen waren, heißt es schon seit Jahren. Parker verdiente tatsächlich am meisten, was Serienproduzent Michael Patrick King (64) einmal in einem Interview bestätigte und auch begründete. "Die Serie würde es nicht geben, wenn Sarah Jessica nicht der blonde Star gewesen wäre, sie ist die Nummer eins", sagte er.

Kim Cattrall spielte die Samantha Jones in der US-Erfolgsserie "Sex and the City" von 1998 bis 2004. Es folgten zudem die beiden Kinofilme "Sex and the City" (2008) und "Sex and the City 2" (2010). Sarah Jessica Parker war in der Hauptrolle, als New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw, zu sehen.