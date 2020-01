"Seitdem war ich jeden Tag glücklich" Brad Pitt dankt Bradley Cooper dafür, wieder trocken zu sein

Dank Cooper wieder nüchtern

Bei der jährlichen Preisverleihung des National Board of Review richtete er während seiner Dankesrede für die beste Nebenrolle in "Once Upon a Time... in Hollywood" rührende Grüße an Bradley Cooper (45, "A Star is Born"), der ihn zuvor als Gewinner angekündigt hatte. Er habe es Cooper zu verdanken, dass er wieder von Alkohol weggekommen sei.