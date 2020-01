Seitdem sind sie Freunde Rami Malek hielt Fanpost von Robert Downey Jr. für einen Streich

Robert Downey Jr. gab während der Show zu, dass er "so ein Fan" von Maleks preisgekrönter Serie "Mr. Robot" ist, dass er ihm deshalb eine E-Mail und einige SMS geschrieben hat. Doch dieser hätte bei der ersten E-Mail nicht eine Sekunde geglaubt, dass der "Iron Man"-Darsteller tatsächlich dahintersteckt. "Dann kamen ständig neue E-Mails und sie waren so geistreich, dass ich dachte, sie könnten von keinem anderem sein als von dir", gestand Malek. Die beiden verbindet seitdem eine Freundschaft, weshalb "er mich sogar am Set besucht hat und ich konnte es immer noch nicht glauben", verriet der 38-Jährige.