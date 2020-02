Pensionierter Psychologe Lutterjohann bietet professionelle Hilfe an

Lutterjohann ist gelernter Psychotherapeut und Psychologe, das hilft ihm, mit der Isolation an Bord des Schiffes umzugehen. Er bot seine professionelle Hilfe an - aber er muss in seiner Kabine bleiben. Da die keine Fenster hat, dürfen er und seine Frau seit einigen Tagen zwei Mal pro Tag für jeweils eine Stunde an die frische Luft. "In dem Moment, wo wir an die Kabinentür gehen, legen wir sofort die Maske an, wenn wir Essen empfangen, wenn wir rausgehen sowieso", erzählt er.

Auf jedem Treppenabsatz stehe Desinfektionsmittel, "da sollte eigentlich nichts passieren". Seit einigen Tagen werde das Essen zudem "vollverpackt" und damit sicherer als zuvor an der Kabinentür serviert. Vergangene Woche habe jeder ein iPhone mit Internetzugang bekommen, so Lutterjohann.

Einmal habe man ihnen Bettwäsche gebracht, die sie selbst wechselten. Am Samstag erhielten sie zudem Putzmittel. Einzig saugen könnten sie nicht, das "vielleicht größte Manko". Ansonsten sei es in der Kabine "natürlich langweilig". Er könnte Filme schauen, doch seinen Laptop überlässt er seiner Frau, damit sie japanische Nachrichten sehen kann.

Da sie inzwischen negativ getestet seien und das nötige Gespräch mit einem Medizinerteam absolviert hätten, hätten sie jetzt "eigentlich gute Chancen, dass wir mit zu den ersten gehören, die am 19. rauskönnen", ist Lutterjohann zuversichtlich. Dann würden sie das machen, was sie von vornherein geplant hatten: noch eine Woche Tokio dranhängen.

