Seit zehn Jahren verheiratet Victoria von Schweden feiert mit neuen Bildern zehnten Hochzeitstag

Drei verschiedene Kleider präsentiert Victoria dabei. Auf einem der Porträts strahlt sie in einer hellen, bodenlangen Robe mit Schleppe neben ihrem Ehemann. Ihre Haare fallen ihr in großen Wellen auf die Schultern. Auf einem der anderen Bilder ist die Kronprinzessin in einem klassischen weißen Kleid mit U-Boot-Ausschnitt zu sehen. Dieses Outfit kombinierte sie mit einer Brosche, Ohrringen und silbernen Armreifen sowie zusammengebundenen Haaren. Zudem zeigt sie sich auf den neuen Bildern in einem voluminösen, dunklen Rüschen-Kleid an der Seite von Prinz Daniel.