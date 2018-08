Bad Tölz - Seit Wochen ist ein Bergsteiger verschollen: Der 32 Jahre alte Jeffrey David Freiheit aus Brandon in Kanada war eigentlich auf einer Alpenüberquerung von München nach Venedig. Am 8. August teilte seine Frau der Polizei in Schwaz/Tirol mit, dass sie den Kontakt zu ihm verloren hätte. Er solle zuletzt am Karwendelhaus in Tirol gesehen worden sein.