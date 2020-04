Seit wenigen Monaten ein Paar Lady Gaga hat "die Liebe meines Lebens" getroffen

Lady Gaga (34, "Stupid Love") scheint mit Michael Polansky (40) ihren Mr. Right gefunden zu haben. In der US-amerikanischen TV-Sendung "Morning Joe" nannte sie ihn "die Liebe meines Lebens". Gemeinsam mit ihm, ihrer Mutter, Cynthia Germanotta, und der Co-Gründerin ihrer Born This Way Foundation setzt sich die Sängerin für mentale Gesundheit ein.