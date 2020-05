Seit über 22 Jahren glücklich Woody Allen und seine Skandal-Ehe: Soon-Yi Previn machte ihn "ruhiger"

Bei wichtigen Dingen sind sie sich einig

Seitdem der "A Rainy Day in New York"-Filmemacher seine Adoptivtochter 1997 offiziell zu seiner Ehefrau machte, sei er "ruhiger" geworden und habe einige seiner "neurotischen Eigenschaften" abgelegt. Aber: "Ich gehe immer noch nicht durch Tunnel und ich mag keine engen Räume oder Aufzüge." Die Ehe von Allen und Soon-Yi Previn funktioniert dem Regisseur zufolge, weil das Paar sich im Bezug auf die wichtigen Dinge einig sei. Dazu gehöre zum Beispiel, "wie man Kinder erzieht, wo wir leben wollen [und] wie man miteinander umgehen sollte", so der 84-Jährige.