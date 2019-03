Matthias Messner: Südtiroler Schauspieler wird vermisst

"Er ist ohne Jacke, Handy und Geldbörse unterwegs. (...) Er ist 184 cm groß, wiegt zwischen 70 und 80 Kilo, hat dunkelbraune Haare sowie Augen und trägt einen 3 Tage Bart. Er hat einen grünen oder braunen Pulli an und eine dunkle Hose", schreibt eine Freundin auf Facebook. Eine andere kündigt eine neue Suchaktion am heutigen Mittwoch um 15 Uhr an: "Treffpunkt Salitergasse 42, 2380 Perchtoldsdorf. Umso mehr Menschen suchen helfen umso besser..."