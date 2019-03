Seit Oktober 2017 verlobt Sophie Turner und Joe Jonas: Im Sommer wird endlich geheiratet

Während es vielen Promi-Paaren nach der Verlobung häufig nicht schnell genug zu gehen scheint, gehen es Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29, "Cake By The Ocean") eher langsam an. Die "Game of Thrones"-Schauspielerin und der Musiker sind seit Oktober 2017 verlobt, von Hochzeitsplänen sickerte seither allerdings recht wenig an die Öffentlichkeit. Joe Jonas änderte das nun. In der "The Late Late Show" von James Corden (40) plauderte er erstmals über die bevorstehende Feier und verriet, dass sie noch in diesem Jahr stattfinden soll.