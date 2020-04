Seit Montag auf der Intensivstation Boris Johnson wird bislang nicht künstlich beatmet

Der britische Premierminister Boris Johnson (55) wird auf der Intensivstation des St. Thomas Krankenhauses in London aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung derzeit nicht künstlich beatmet. Dies berichtete das Kabinettsmitglied Michael Grove am Dienstagmorgen laut "The Guardian" in einem Radiointerview. Johnson sei zur Sicherheit in die Nähe der Geräte gebracht worden, bekomme derzeit aber lediglich unterstützenden Sauerstoff, atme selbstständig und sei bei vollem Bewusstsein.