Seit längerem gesundheitliche Probleme Bollywood-Star Irrfan Khan mit nur 53 Jahren gestorben

Der indische Schauspieler hat in seiner 30 Jahre währenden Karriere in zahlreichen indischen und amerikanischen Filmen mitgespielt, darunter auch der achtfach oscarprämierte "Slumdog Millionär" oder Kinoerfolge wie "The Amazing Spider-Man", "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" oder "Jurassic World". Khan hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.