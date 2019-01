Seit Januar wird gedreht "Bad Banks": Darum geht es in der zweiten Staffel

Die deutsche Erfolgsserie "Bad Banks" geht in die zweite Runde. Wie die Produktionsfirma Letterbox jetzt verriet, erzählt die zweite Staffel in weiteren sechs Folgen, wie sich die Finanzwelt ein halbes Jahr nach der Krise neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen die Geschäfte extrem mühsam. Und auch für Hauptdarstellerin Jana Liekam, gespielt von Paula Beer (23), läuft nicht alles nach Plan. "In der zweiten Staffel hat ein Hauch von Revolution unsere jungen Banker ergriffen. Sie haben erlebt, wie instabil das Finanzsystem ist, und fragen sich, ob es in der alten Form überhaupt noch eine Zukunft hat. Wir werden sehen, ob auch diese Revolution ihre eigenen Kinder frisst", kündigt Produzentin Jutta Blumberg an.