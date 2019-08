Seit Jahren macht sie sich rar Cameron Diaz: Kehrt sie jemals wieder ins Rampenlicht zurück?

Vor allem die Tatsachen, dass die Menschen mittlerweile vollkommen an das Telefon gebunden seien und "immer alles bei Instagram posten" müssten, scheinen sie zu stören. "Sie sind so abhängig davon", ist Diaz der Meinung und prangert an: "Wir haben unsere gesamte Gehirnkapazität in dieses kleine Ding exportiert, das wir in unserer Hand herumtragen. Wir haben den Kontakt zu unserer Menschlichkeit verloren."