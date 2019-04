Seit gut 17 Jahren in Behandlung Nur dank einer Paartherapie ist Pink noch verheiratet

Würden Sängerin Pink (39, "What About Us") und ihr Ehemann Carey Hart (43) nicht zur Paartherapie gehen, wären sie schon lange geschieden. Das verriet sie nun Moderator Carson Daly (45) während eines Interviews in der amerikanischen "Today Show". "Carey und ich sind fast die gesamten 17 Jahre, die wir zusammen sind, in Paartherapie", erzählt Pink. Das sei auch der einzige Grund, warum sie noch verheiratet sind.