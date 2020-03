Seit Folge 2 dabei Sybille Waury: "Ich werde die 'Lindenstraße' unsagbar vermissen"

Ehemalige "Lindenstraße"-Stars sind in den letzten Folgen noch einmal zu sehen, sogar bereits verstorbene Figuren kehren zurück. Was erwartet die Zuschauer noch?

Waury: Die Autoren haben wirklich versucht, das "Lindenstraßen"-Universum zu würdigen. Es gibt viele Anspielungen auf frühere Jahre (z.B. ist Tanja vor 34 Jahren joggend in die Lindenstraße eingelaufen, in meiner letzten großen Folge durfte ich wieder joggend um die Ecke kommen). Viele offene Geschichten finden einen Abschluss. Die Geschichten, die wir sonst vermutlich in den nächsten fünf Jahren gespielt hätten, fanden nun geballt in den letzten sechs Monaten statt.