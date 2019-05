N. soll in Portugal gewesen sein, als Maddie verschwand

Der 1970 in Bremen geborene N. sitzt wegen Mordes an drei Kindern lebenslänglich im Gefängnis. Zudem werden dem Serienmörder mehr als 40 Sexualdelikte an Kindern zugeschrieben, bei denen er meist in Schullandheime einstieg, Wie die "Sun" unter Berufung auf den portugiesischen Ermittler Goncalo Amaral weiter berichtet, soll sich der heute 48-jährige N. zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden in Portugal aufgehalten haben. Amaral leitete die Ermittlungen im Fall Maddie. Laut Bericht habe N. dort für die evangelische Kirche an einem Projekt für Obdachlose gearbeitet. Zudem sei er in den 90er Jahren regelmäßig durch Portugal gereist, habe sich ausgekannt.