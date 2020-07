WhatsApp wurde zugestellt, aber nicht gelesen

Der Ehemann der 53-Jährigen wollte sie am Freitagabend in ihrem Hotel abholen, dort war die Münchnerin aber nicht aufzufinden. Gegen 17.45 Uhr schickte ihr Ehemann ihr über WhatsApp eine Nachricht, die zwar auf B.s Handy übertragen, aber nicht gelesen wurde. Das Handy ging danach wegen eines leeren Akkus vom Netz und ist seitdem nicht mehr erreichbar oder zu orten. Am Samstag meldete er seine Ehefrau dann als vermisst.