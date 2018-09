Seit einer Woche Dreifach-Papa Robbie Williams spricht zum ersten Mal über Baby Coco

Am vergangenen Freitag überraschten Pop-Sänger Robbie Williams (44, "Angels") und seine Ehefrau Ayda (39) die Fans, als sie die Geburt ihres dritten Kindes auf Instagram bekanntgaben. Das Ehepaar, das bereits einen Sohn und eine Tochter hat, gab in dem Statement an, Baby Coco sei biologisch ihres, allerdings sei die Kleine von einer Leihmutter ausgetragen worden. Mit der britischen Zeitung "The Sun" sprach er jetzt erstmals über die Baby-News und seine Rolle als Dreifach-Papa.