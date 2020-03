Seit Donnerstag Dreh von Franken-"Tatort" unterbrochen

Nachdem bereits zahlreiche TV- und Filmproduktionen wegen der Corona-Krise gestoppt wurden, trifft dies nun auch den "Tatort" aus Franken mit dem Titel "Wo ist Mike?". Die in Bamberg laufenden Dreharbeiten wurden am gestrigen Donnerstag (19. März) "aufgrund der durch das Coronavirus gegebenen allgemeinen Situation unterbrochen", teilte der BR der Nachrichtenagentur spot on news mit. Weitergehen soll die Krimi-Produktion, sobald es die Umstände erlauben. Die Dreharbeiten mit Fabian Hinrichs (46) und Dagmar Manzel (61) hatten Anfang März begonnen.