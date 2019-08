München - "Die Entwicklung der Mietwohnungspreise in München ist mit kaum einer anderen Großstadt in Deutschland zu vergleichen", so Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Der Mietzins bei Bestandswohnungen mit gutem Wohnwert lag 1975 durchschnittlich bei 3,10 Euro pro Qudaratmer. 1985 waren es bereits 6,10€/m², 1990 sogar 9,50€/m².