Aufgrund der Menge an Verfehlungen, die sich der Starnberger geleistet hatte, stimmte die zuständige Staatsanwaltschaft München II einer Zielfahndung des Bayerischen Landeskriminalamtes zu. In Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt konnte der Flüchtige in Thailand ausfindig gemacht werden. Am 18. Juni dieses Jahres wurde er durch die Royal Thai Police festgenommen und nun, knapp einen Monat später, nach Deutschland überstellt.