Seit August verheiratet "Buffy"-Star Eliza Dushku ist schwanger

Dushku steht vor der Kamera, seit sie neun Jahre alt ist. Im Alter von 14 Jahren war sie als Filmtochter von Arnold Schwarzenegger (71) und Jamie Lee Curtis (60) in "True Lies - Wahre Lügen" zu sehen. Inzwischen studiert sie an der Suffolk University unter anderem ganzheitliche Heilmethoden. Ein geplantes Studium hatte sie zuvor auf Eis gelegt. Der Grund: die Rolle der Faith Lehane in "Buffy - Im Bann der Dämonen" und später als Nebendarstellerin in "Angel - Jäger der Finsternis".